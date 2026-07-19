Движение в районе Североуральска восстановлено

Движение на 76-м км региональной автодороги «Серов — Североуральск — Ивдель» в районе Североуральска открыто для всех видов транспортных средств, организовано реверсивное движение по одной полосе, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Напомним, в Североуральском районе 18 июля движение на трассе «Серов — Ивдель» было перекрыто из-за подтопления.

Всего в Свердловской области по данным на 19 июля временно ограничено автотранспортное сообщение с 31 населенными пунктами и пешеходное сообщение с одним населенным пунктом. На участках, где введены ограничения, установлены временные дорожные знаки, организовано патрулирование экипажами ДПС, сообщил областной департамент информационной политики.

Яна Чипура