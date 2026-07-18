Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тамбове опровергли данные об «очень большом» числе жертв на складе Wildberries

Минздрав: на склад Wildberries под Тамбовом погибли четверо мужчин и три женщины

При атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске погибли семь человек — четверо мужчин и три женщины. Об этом сообщила глава Минздрава Тамбовской области Марина Македонская. Такое же число жертв ранее приводил губернатор Евгений Первышов.

Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская

Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская

Фото: со страницы Марины Македонской во «Вконтакте»

Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская

Фото: со страницы Марины Македонской во «Вконтакте»

«Считаю необходимым прекратить распространение слухов, что жертв террористической атаки очень много», — отметила госпожа Македонская.

По ее словам, в списке пострадавших на данный момент 25 человек — 16 мужчин и девять женщин.

Восемь погибших, десятки раненых: что известно об ударах по объектам Wildberries

Читать далее

18 и 19 июля в регионе отменены развлекательные мероприятия. Врачей Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы направили в Тамбов для оказания помощи пострадавшим.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атакам беспилотников Тамбовская область подвергалась и ранее. С ноября по декабрь 2024 года, а также в январе, августе и сентябре 2025 года и в феврале 2026 года над регионом неоднократно сбивались дроны. Количество сбитых БПЛА варьировалось от одного до 18, а в общей сложности 11 беспилотников атаковали регион 27 октября 2024 года.

Эти атаки приводили к различным последствиям: так, 11 января 2025 года в результате падения беспилотников, врезавшихся в два многоквартирных дома в Котовске, пострадали семь человек, некоторым из которых потребовалась госпитализация. В тот же день в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно приостанавливалась работа для обеспечения безопасности полетов. 15 января 2025 года над поселком Новая Ляда был сбит БПЛА, который взорвался, зацепившись за дерево, что привело к незначительным разрушениям в одном из домов, а аэропорт Тамбова временно ограничивал работу. 11 июня 2025 года один из сбитых беспилотников вызвал пожар в Котовске, который был оперативно ликвидирован без пострадавших. В Мичуринске 6 июня 2025 года ночная атака дронов привела к пожару на предприятии и ранениям трёх человек. 12 февраля 2026 года в Мичуринске из-за атак беспилотников загорелись мастерские Промышленно-технологического колледжа и магазин «Магнит», пострадали два человека.

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд