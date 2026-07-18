В Тамбове опровергли данные об «очень большом» числе жертв на складе Wildberries

При атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске погибли семь человек — четверо мужчин и три женщины. Об этом сообщила глава Минздрава Тамбовской области Марина Македонская. Такое же число жертв ранее приводил губернатор Евгений Первышов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская

Фото: со страницы Марины Македонской во «Вконтакте» Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская

Фото: со страницы Марины Македонской во «Вконтакте»

«Считаю необходимым прекратить распространение слухов, что жертв террористической атаки очень много», — отметила госпожа Македонская.

По ее словам, в списке пострадавших на данный момент 25 человек — 16 мужчин и девять женщин.

18 и 19 июля в регионе отменены развлекательные мероприятия. Врачей Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы направили в Тамбов для оказания помощи пострадавшим.