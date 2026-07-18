В Тамбове опровергли данные об «очень большом» числе жертв на складе Wildberries
Минздрав: на склад Wildberries под Тамбовом погибли четверо мужчин и три женщины
При атаке беспилотников на склад Wildberries в Котовске погибли семь человек — четверо мужчин и три женщины. Об этом сообщила глава Минздрава Тамбовской области Марина Македонская. Такое же число жертв ранее приводил губернатор Евгений Первышов.
Министр здравоохранения Тамбовской области Марина Македонская
Фото: со страницы Марины Македонской во «Вконтакте»
«Считаю необходимым прекратить распространение слухов, что жертв террористической атаки очень много», — отметила госпожа Македонская.
По ее словам, в списке пострадавших на данный момент 25 человек — 16 мужчин и девять женщин.
18 и 19 июля в регионе отменены развлекательные мероприятия. Врачей Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы направили в Тамбов для оказания помощи пострадавшим.
Атакам беспилотников Тамбовская область подвергалась и ранее. С ноября по декабрь 2024 года, а также в январе, августе и сентябре 2025 года и в феврале 2026 года над регионом неоднократно сбивались дроны. Количество сбитых БПЛА варьировалось от одного до 18, а в общей сложности 11 беспилотников атаковали регион 27 октября 2024 года.
Эти атаки приводили к различным последствиям: так, 11 января 2025 года в результате падения беспилотников, врезавшихся в два многоквартирных дома в Котовске, пострадали семь человек, некоторым из которых потребовалась госпитализация. В тот же день в аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска временно приостанавливалась работа для обеспечения безопасности полетов. 15 января 2025 года над поселком Новая Ляда был сбит БПЛА, который взорвался, зацепившись за дерево, что привело к незначительным разрушениям в одном из домов, а аэропорт Тамбова временно ограничивал работу. 11 июня 2025 года один из сбитых беспилотников вызвал пожар в Котовске, который был оперативно ликвидирован без пострадавших. В Мичуринске 6 июня 2025 года ночная атака дронов привела к пожару на предприятии и ранениям трёх человек. 12 февраля 2026 года в Мичуринске из-за атак беспилотников загорелись мастерские Промышленно-технологического колледжа и магазин «Магнит», пострадали два человека.