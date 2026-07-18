В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после ударов ВСУ

В Тамбовской области до 19 июля включительно отменили развлекательные мероприятия, сообщила пресс-служба правительства региона. Решение принято в связи с ударами ВСУ, которые губернатор Евгений Первышов назвал самыми массированными с начала СВО.

Не состоятся фестивали «По волнам моей памяти», «Молодежка» и «Стендап в Ромашково». Развлекательная программа фестивалей «Моршанский сокол», «PROсыр ПритамбовьеFEST» и «Ирская коммуна» отменена.

«В таких обстоятельствах веселье неуместно. Поэтому мы приняли решение отменить развлекательную программу сегодняшнего фестиваля», — заявил глава Тамбовского муниципального округа Александр Орионов. Упавшие обломки БПЛА повредили жилые дома, сейчас власти устраняют последствия атаки, добавил он.

В ночь на 18 июля ВСУ нанесли массированный удар по логистическому складу Wildberries в Котовске. Погибли семь работников ночной смены, более 20 получили ранения. Состояние семи пострадавших врачи оценивают как тяжелое.