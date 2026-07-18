В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после ударов ВСУ
В Тамбовской области до 19 июля включительно отменили развлекательные мероприятия, сообщила пресс-служба правительства региона. Решение принято в связи с ударами ВСУ, которые губернатор Евгений Первышов назвал самыми массированными с начала СВО.
Не состоятся фестивали «По волнам моей памяти», «Молодежка» и «Стендап в Ромашково». Развлекательная программа фестивалей «Моршанский сокол», «PROсыр ПритамбовьеFEST» и «Ирская коммуна» отменена.
«В таких обстоятельствах веселье неуместно. Поэтому мы приняли решение отменить развлекательную программу сегодняшнего фестиваля», — заявил глава Тамбовского муниципального округа Александр Орионов. Упавшие обломки БПЛА повредили жилые дома, сейчас власти устраняют последствия атаки, добавил он.
В ночь на 18 июля ВСУ нанесли массированный удар по логистическому складу Wildberries в Котовске. Погибли семь работников ночной смены, более 20 получили ранения. Состояние семи пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
В России с начала специальной военной операции на Украине неоднократно отменялись различные массовые мероприятия, включая как праздничные, так и развлекательные, а также спортивные и культурные. Причины отмен варьировались: от соображений безопасности и объявления траура по погибшим в ходе СВО или терактах, до изменения программы фестивалей из-за невозможности участия иностранных артистов. В некоторых случаях решения об отмене принимались на федеральном уровне, в других — на региональном или муниципальном. Отмена массовых мероприятий зачастую сопровождается приспусканием флагов и изменением сетки вещания телеканалов, которые убирают развлекательные программы. Такая практика отражает реакцию общества и властей на продолжающиеся военные действия и связанные с ними трагические события. Например, в ноябре 2025 года в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области объявлялись дни траура и отменялись развлекательные мероприятия после атак беспилотников.