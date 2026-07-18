Медиков из Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим при ударе БПЛА

Врачей Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим при ударе БПЛА по складу Wildberries в Котовске. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».

В больницах находятся 22 пострадавших. Восемь из них — в тяжелом состоянии. Еще шесть человек получили помощь амбулаторно.

Также господин Кузнецов сообщил, что после удара БПЛА по складу Wildberries в подмосковной Электростали госпитализированы 30 человек. Состояние семерых медики оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть человек получили медпомощь амбулаторно.

Атака в Котовске произошла в ночь на 18 июля. Тамбовский губернатор Евгений Первышов сообщал о семи погибших и 25 пострадавших. СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Московской области, по последним данным, пострадали два человека в Ногинске и 37 — в Электростали. Один раненый позднее умер.