Медиков из Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим при ударе БПЛА
Врачей Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы направили в Тамбов для помощи пострадавшим при ударе БПЛА по складу Wildberries в Котовске. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, передает «Интерфакс».
В больницах находятся 22 пострадавших. Восемь из них — в тяжелом состоянии. Еще шесть человек получили помощь амбулаторно.
Также господин Кузнецов сообщил, что после удара БПЛА по складу Wildberries в подмосковной Электростали госпитализированы 30 человек. Состояние семерых медики оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Еще шесть человек получили медпомощь амбулаторно.
Атака в Котовске произошла в ночь на 18 июля. Тамбовский губернатор Евгений Первышов сообщал о семи погибших и 25 пострадавших. СКР возбудил уголовное дело о теракте. В Московской области, по последним данным, пострадали два человека в Ногинске и 37 — в Электростали. Один раненый позднее умер.
Атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на различные объекты в России, подобные упомянутым в новости инцидентам в Тамбове и Электростали, не являются единичными случаями. В других регионах также фиксировались подобные происшествия с пострадавшими и повреждениями инфраструктуры.
Например, в июле 2025 года в Воронежской области при атаке БПЛА пострадали 24 человека, семеро из них оказались в больницах, включая несовершеннолетних с ранениями разной степени тяжести. В том же месяце 2025 года при атаке на оборонное предприятие в Ижевске пострадали 45 человек, трое погибли, шестеро тяжелораненых были эвакуированы в Москву спецбортом МЧС. В августе 2025 года 13 человек получили ранения в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА, повредившей несколько многоквартирных домов.
Последствия таких атак могут быть разнообразными: от повреждений гражданской инфраструктуры и жилых домов (как в Новороссийске, Ростове, Саратове, Энгельсе) до разрушения энергообъектов (как в Приморско-Ахтарске) или объектов критической инфраструктуры (как на НПС «Кропоткинская»), а также гибели людей и введения режима ЧС. В сентябре 2024 года более 140 БПЛА атаковали российские регионы за одну ночь, в Подмосковье в результате одной из атак пострадали восемь человек и погибла женщина, 54 квартиры получили повреждения.