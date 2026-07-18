Лантратова обратилась в ООН по поводу атак ВСУ на российские регионы

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова направила в ООН обращения по поводу последних атак ВСУ на Московскую, Тамбовскую и Белгородскую области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы собираем абсолютно все подобные факты, документируем их и направляем в международные инстанции. Будем делать это вновь и вновь, чтобы мировое сообщество наконец открыло глаза на действия украинского режима»,— написала госпожа Лантратова в Telegram-канале.

По данным Минобороны России, в ночь на 18 июля над территорией России было сбито 379 беспилотников ВСУ. В подмосковной Электростали и тамбовском Котовске были атакованы склады Wildberries. В Электростали погиб один человек, пострадали 36. В Котовске погибли семь человек, пострадали 25.