Выросло число жертв атаки БПЛА на склад Wildberries в Электростали

Число пострадавших при атаке ВСУ на подмосковную Электросталь увеличилось до 37. Один из раненых умер от полученных травм. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева

Среди пострадавших восемь человек находятся в тяжелом состоянии. 23 — в состоянии средней степени тяжести. Пятеро — в удовлетворительном. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь»,— написал господин Воробьев в Telegram-канале.

В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складу Wildberries в Электростали. Также два человека пострадали в Ногинске, где после атаки дронов загорелась нефтебаза. Беспилотники также ударили по складу Wildberries в тамбовском Котовске, там погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.