Выросло число жертв атаки БПЛА на склад Wildberries в Электростали
Воробьев: один человек погиб, 37 пострадали в Подмосковье при атаке БПЛА
Число пострадавших при атаке ВСУ на подмосковную Электросталь увеличилось до 37. Один из раненых умер от полученных травм. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев.
Фото: Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Среди пострадавших восемь человек находятся в тяжелом состоянии. 23 — в состоянии средней степени тяжести. Пятеро — в удовлетворительном. «Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь»,— написал господин Воробьев в Telegram-канале.
В ночь на 18 июля беспилотники ударили по складу Wildberries в Электростали. Также два человека пострадали в Ногинске, где после атаки дронов загорелась нефтебаза. Беспилотники также ударили по складу Wildberries в тамбовском Котовске, там погибли семь сотрудников ночной смены, еще 24 человека получили ранения.