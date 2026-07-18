Силы ПВО сбили 379 беспилотников ВСУ над Россией за ночь

Средства ПВО уничтожили 379 беспилотников Вооруженных сил Украины над российской территорией за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями, а также Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

В сторону Москвы ночью летели более 370 БПЛА, сообщал мэр Сергей Собянин. По его словам, большая часть была сбита на дальних подступах. Над Подмосковьем, по данным губернатора Андрея Воробьева, было сбито 48 беспилотников. Пострадали 26 человек. На территории нефтебазы в Ногинске произошел пожар.