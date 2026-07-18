Семеро раненых при ударе по тамбовскому складу Wildberries в тяжелом состоянии

В Тамбовской областной больнице находятся 22 из 25 пострадавших при ночной атаке БПЛА на логистический центр Wildberries в Котовске. Семеро из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в Max. Он добавил, что среди раненых не только тамбовчане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Глава региона отметил, что тамбовские врачи находятся на связи с московскими коллегами. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить в область бригады Центра медицины катастроф.

«Это самая масштабная и бесчеловечная террористическая атака на наш регион: и по количеству прилетевших БПЛА, и по количеству пострадавших, и по цинизму»,— отметил господин Первышов.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на логистический комплекс семеро сотрудников ночной смены погибли на месте. На складе произошел пожар. Из-за падения обломков дронов были выбиты окна в жилых домах пригородного Тамбовского округа.

Алина Морозова