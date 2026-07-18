При атаке БПЛА на Подмосковье пострадали 26 человек

Московская область подверглась атаке беспилотников, сообщил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, пострадали 26 человек.

«24 человека получили ранения в результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали. Часть пострадавших находится в тяжелом состоянии»,— уточнил господин Воробьев.

Еще два человека ранены в Ногинске, где из-за падения БПЛА начался пожар на территории нефтебазы. Как уточнил губернатор, роддом и жилой многоквартирный дом, которые находятся вблизи, были эвакуированы.

Компания RWB (Wildberries и Russ) сообщала, что в течение ночи атаке БПЛА подверглись ее логистические комплексы в Подмосковье и Тамбовской области. Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что при попадании беспилотников в здание распределительного центра Wildberries в Котовске погибли семь человек, еще 24 пострадали.

Как уточнил Андрей Воробьев, всего силы ПВО сбили над Подмосковьем 48 беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к городу за ночь уничтожены 64 БПЛА, а всего в направлении столицы летели 370 беспилотников. По данным Минобороны, за ночь над территорией России были сбиты 379 беспилотников.