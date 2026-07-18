Татьяна Ким пообещала помочь пострадавшим при ударах БПЛА по складам Wildberries

Wildberries окажет всю необходимую поддержку пострадавшим и семьям погибших при ударах БПЛА по складам маркетплейса в Котовске Тамбовской области и Электростали в Подмосковье, заявила глава компании Татьяна Ким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава компании Wildberries Татьяна Ким

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Глава компании Wildberries Татьяна Ким

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ужасная ночь, ужасные события для нашей компании и для нашей страны. Это боль, которую нельзя передать словами. Соболезную всем родным и близким погибших, мы обязательно поможем их семьям. Пострадавшим окажем всю необходимую поддержку»,— написала госпожа Ким в Telegram-канале.

Атаки произошли в ночь на 18 июля. При ударе по складу в Котовске погибли семь человек, пострадали 25. Из них 23 госпитализированы, сообщил губернатор Тамбовской области Евгений Первышов. В Электростали, по данным губернатора Андрея Воробьева, ранения получили 24 человека. СКР возбудил дела о теракте.