Блогера Илью Ремесло арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Басманный суд Москвы арестовал на полтора месяца блогера и юриста Илью Ремесло по делу о распространении ложных сведений о вооруженных силах России. Об этом сообщил его адвокат Сергей Бадамшин в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Ремесло

Фото: @remeslaw Илья Ремесло

Фото: @remeslaw

Илью Ремесло задержали 17 июля в Санкт-Петербурге, после чего доставили в Москву. Максимальное наказание по вменяемой ему статье — десять лет лишения свободы.

В марте Илья Ремесло опубликовал в Telegram-канале несколько постов с критикой российских властей. Блогера госпитализировали в психбольницу в Петербурге. Ранее он был известен критикой оппозиционера Алексея Навального. С 2017 по 2023 год входил в состав Общественной палаты России. Он отвечал за противодействие распространению недостоверной информации в интернете, а также выступал заявителем по уголовным делам.

Подробнее — в материале «Ъ» «Илью Ремесло услышали в СКР».