Блогера Илью Ремесло доставили в Москву
Блогера Илью Ремесло доставили в Москву для проведения следственных мероприятий. После этого Басманный районный суд Москвы изберет меру пресечения обвиняемому. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.
Фото: @remeslaw
О задержании блогера стало известно сегодня днем, его обвинили в распространении фейков о ВС РФ. По данным источника ТАСС, расследование дела ведет Главное следственное управление СКР. Силовики также провели обыск в доме фигуранта. По вменяемой статье (ч. 2 ст. 207.3 УК) ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Илья Ремесло известен критикой оппозиционера Алексея Навального. С 2017 по 2023 год блогер входил в Общественную палату России и отвечал за противодействие распространению фейков в интернете. В марте 2026 года Ремесло опубликовал несколько постов с резкой критикой российских властей в Telegram-канале. После этого стало известно, что блогера госпитализировали в психбольницу в Санкт-Петербурге.