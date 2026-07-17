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Блогера Илью Ремесло доставили в Москву

Блогера Илью Ремесло доставили в Москву для проведения следственных мероприятий. После этого Басманный районный суд Москвы изберет меру пресечения обвиняемому. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Фото: @remeslaw

Фото: @remeslaw

О задержании блогера стало известно сегодня днем, его обвинили в распространении фейков о ВС РФ. По данным источника ТАСС, расследование дела ведет Главное следственное управление СКР. Силовики также провели обыск в доме фигуранта. По вменяемой статье (ч. 2 ст. 207.3 УК) ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Илья Ремесло известен критикой оппозиционера Алексея Навального. С 2017 по 2023 год блогер входил в Общественную палату России и отвечал за противодействие распространению фейков в интернете. В марте 2026 года Ремесло опубликовал несколько постов с резкой критикой российских властей в Telegram-канале. После этого стало известно, что блогера госпитализировали в психбольницу в Санкт-Петербурге.

Никита Черненко

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