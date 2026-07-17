Блогера Илью Ремесло доставили в Москву для проведения следственных мероприятий. После этого Басманный районный суд Москвы изберет меру пресечения обвиняемому. Об этом сообщил ТАСС адвокат Сергей Бадамшин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @remeslaw Фото: @remeslaw

О задержании блогера стало известно сегодня днем, его обвинили в распространении фейков о ВС РФ. По данным источника ТАСС, расследование дела ведет Главное следственное управление СКР. Силовики также провели обыск в доме фигуранта. По вменяемой статье (ч. 2 ст. 207.3 УК) ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Илья Ремесло известен критикой оппозиционера Алексея Навального. С 2017 по 2023 год блогер входил в Общественную палату России и отвечал за противодействие распространению фейков в интернете. В марте 2026 года Ремесло опубликовал несколько постов с резкой критикой российских властей в Telegram-канале. После этого стало известно, что блогера госпитализировали в психбольницу в Санкт-Петербурге.

Никита Черненко