Жара вернется в Екатеринбург на следующей неделе

На следующей неделе в Екатеринбурге закончатся дожди и вернется жара — со среды по пятницу температура будет держаться на отметке +29°, следует из прогноза в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу центр циклона переместится в Западную Сибирь, оставив Свердловскую область позади. Дожди продолжатся по всему региону: 17 июля дожди ожидаются преимущественно в северных районах. Там за сутки может выпасть от 30 до 40 мм осадков, тогда как на юге дождей будет значительно меньше и температура воздуха окажется выше. На атмосферном фронте над Средним Поволжьем формируется новый частный циклон, который в субботу может выйти на Урал вместе с дождями и грозами.

В Екатеринбурге в пятницу дневная температура составит +22°..+24°, будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди и вероятность грозы 15%, ветер западный, северо-западный, 3-8 м/с. В субботу ночью +15°, днем +20°, в воскресенье — ночью +16°, днем +20°. Последний дождливый день в городе прогнозируется на понедельник.

Ирина Пичурина