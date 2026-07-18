В поисках утраченного топлива

Неурядицы с топливом дошли до столицы Южного Урала. Люди ищут заправки, где бензин имеется в наличии, и уже никого не смущают ни очереди, скапливающиеся на популярных заправках, ни подросшие цены как на все виды автомобильного топлива, так и на газовое оборудование и его установку в автомобилях. Кое-где уже дошло до стрельбы. Региональные власти проводят совещания созданных оперативных штабов и решают сложные логистические задачи. Корреспондент «КоммерсантЪ — Южный Урал» пятничным утром провел четырехчасовой рейд по заправкам в Челябинске и на выездах из города, и выяснил, что не все так плохо, как пишут в соцсетях, но и не так хорошо, как хотелось бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

К 8:30 утра пятницы меня подобрал наш фотограф Егор Ивлев. Он залил вчера 30 литров в бак своей «Весты», и поэтому выглядел в общем счастливым и беззаботным молодым человеком. Правда, почти тут же сообщил, что переоборудовать свое авто под газ он не собирается.

«Во-первых, это очень дорого сейчас — до 140-150 тысяч рублей, и это без регистрации в ГАИ. Во-вторых, я тут посмотрел — очереди в мастерских едва ли не на месяц вперед. А выгода неочевидная», — с посерьезневшим вдруг лицом сказал Егор, и мы отправились к ближайшей заправке.

Ей оказалась «Лукойл», что на развязке Свердловского проспекта и улицы Труда, в сторону гостиницы «Малахит». Очередь растянулась метров на 200.

«Это — не очередь»,— констатировал фотограф.

Табло на въезде показывало, что в наличии имеются 92-й бензин по 63,14 руб. и дизель по 80,10 руб. за литр.

«Лимит по бензину 30 литров», — сообщила вежливая девушка за кассой. Лист бумаги с надписью фиксировал запрет на розлив топлива по канистрам. Впрочем, автомобилисты были настроены спокойно, и канистр даже не доставали.

Обстановка на такой же «Лукойл» на той же развязке, но в сторону улицы Энгельса, была аналогичной — небольшие очереди, в целом мирные водители. Кто-то, конечно, описывал сложившуюся ситуацию и свое отношение к ней «с легким бытовым матерком». Но на этом все и заканчивалось. Хотя накануне все местные медиа сообщали, что где-то даже до стрельбы дошло.

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Заправка «Башнефти» на перекрестке улиц Труда и Энгельса порадовала наличием топлива — и 92-го, и 95-го бензина, и дизеля. И очередь метров на 200–250, тянувшаяся с улицы Труда, была понятна. На входе миловидная девушка устанавливала ограждающую табличку.

«Я так на полчаса закрываю каждый раз, сейчас вот этих, что проехали, заправлю, а потом новых пущу»,— объяснила она.

«Тут по 30 литров отпускают»,— сообщили мужики, стоявшие возле входа в кассовый зал.

Рядом с заправкой стояла машина Росгвардии с двумя бойцами внутри. Вскоре подъехала вторая, вероятно, на пересменку. Но это оказалось в итоге единственным случаем присутствия государственных силовиков на заправке. Хотя накануне на оперштабе правительства региона говорили о возможных мерах поддержания правопорядка.

«Лукойл», что возле «Ленты» на улице Труда, был закрыт «на клюшку». Та же информация была и у нас на экране смартфона — один из картографических сервисов добавил к себе в приложение информацию по заправкам, и наличию на них топлива. Пока не врал.

Заправка «Газпромнефть» на улице Братьев Кашириных, что возле «ГиперЛенты», была открыта, но никого не заправляла.

«Бензина нет, никакого, когда будет не знаем»,— свидетельствовал лист бумаги, обернутый в файлик и размещенный на кассе.

«Мы до конца месяца поставок не ждем, нам так начальство сказало»,— печально произнесла кассирша. Ее можно понять, выручка всей торговой точки упала почти до нуля. Никто не покупал ни энергетики, ни булочки с хот-догами, ничего.

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«Лукойл» на Братьев Кашириных, что возле здания бывшего ДОСААФ, оказался закрыт. Две электрические зарядки возле органного зала «Родина» пустовали. То ли «электричек» все еще мало среди челябинского транспорта, то ли в центре города никто не подзаряжается.

Первой из «независимых» нам повстречалась заправка BNP («Башкирские нефтепродукты»), что на Свердловском тракте в сторону ЧМЗ. Бензина в наличии не оказалось, зато был дизель, и без лимита. Но уже по 95 рублей за литр.

На «Лукойле», что за поворотом на ЧМЗ, в сторону выезда из Челябинска, табло показывало наличие и 92-го, и 95-го, и дизеля. По 63,14, 69,73 и 80,10 руб. соответственно. Заправку перекрыли, потому что сливали дизель с подъехавшего бензовоза.

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«Бензин привозят редко, когда будет — не знаем»,— сообщила строгая на вид женщина за кассой.

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На «Татнефти», что чуть дальше в сторону выезда из города, был в наличии только дизель, по 79 рублей за литр.

Большая заправка «Регион Уно», что за выездом на трассу до Екатеринбурга, возле Новоказанцево, говорила о наличии 92-го и дизеля.

Рядом с въездом стоял малоприметный внедорожник, на котором по пыли был пальцем выведен номер телефона. Говорят, именно так маскируются спекулянты топливом. И ему была здесь работа – как выяснилось, отпускали горючку только по топливным картам компании, и преимущественно машинам юридических лиц.

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«Скоро привезут, так что есть смысл подождать»,— заверили мужики-водители, стоявшие возле входа.

Комбинированная заправка «Экотоп», что за поворотом на Долгодеревенское, где частенько заправляются водители с «Блаблакара» и других подобных сервисов частных поездок, показывала наличие газа, 92-го и дизеля. Впрочем, табло на въезде показывало, что литр пропана стоит 35,80, а вот ценник на колонке говорил уже про 36,90. 92-й бензин продавали по 125 руб. за литр, дизель — по 120 руб.

Сотрудник заправки в этот момент, хитро улыбаясь, честно приклеивал на колонки с бензином листы бумаги с надписью, сделанной шариковой ручкой «Только за наличный расчет».

«Немного есть, но все, что есть, продадим вам»,— с усмешкой произнес он. Впрочем, очередей не было. Мягко говоря. Только один микроавтобус заправлялся газом.

36,90 за газ... Что же, видимо, у коммунистов, подавших накануне жалобу в УФАС по поводу роста цен на газовое топливо до 26 рублей, устаревшее понимание ситуации. Дешевле 29 рублей газомоторного топлива в Челябинске нет. Чаще по 31-33 рубля. А говорят, кое-где уже и по 45. Но мы такого не встретили.

Заправка небольшой сети «Промнефть» за поворотной развязкой трассы М-5, «радовала» проезжавших наличием 95-го бензина. Но по 123 рубля. 92-й шел по 113 руб., дизель по 91 руб., газ по 31 руб. Правда, и лимитов на отпуск топлива не было. Как и машин, кроме одинокой «Тойоты», перевозившей в прицепе лошадь и жеребенка.

«Так сегодня же пятница, утро просто еще. После трех часов дня тут начнется»,— усмехнулась продавец, спрятавшаяся за окном и решеткой из сантиметровой толщины арматуры.

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Заправки «Газпромнефти», что на въезде в Челябинск, что в поселке Шагол, были закрыты. Зато открыты были заправки «Челябнефтепродукта», что на развороте от Шагола в сторону 47-го микрорайона. Правда, в наличии был только дизель. И по 125 рублей за литр. Зато лимита не было. Правда, одно из объявлений на кассе предупреждало, что «оплата по QR-кодам и по приложению невозможна из-за плохой работы интернета». Ну-ну...

«Когда привезут бензин, не знаем, нам начальство не говорит. Но сегодня точно не будет»,— описал ситуацию женский голос из маленькой колонки на кассе.

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Газовая заправка «Новатэка» была почти пуста. Газ отпускался по 31,09 руб.

Мутная с виду и малозаметная с дороги заправка некой сети «Честная цена» обещала 92-й бензин по 125 руб. и дизель по75 руб.

Первая серьезная очередь встретилась по дороге от микрорайона «Парковый» к центру города. «Татнефть», расположившаяся перед достраивающейся армянской церковью, на табло показывала наличие даже 100-го бензина (хоть и по 100 руб. за литр). Не говоря уже о 92-м (60 руб.), 95-м (65,83 руб.) и дизеле (79,13 руб.). Не удивительно, что к заправке выстроилась добрая сотня машин.

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Возле кассы девушка пыталась расплатиться за бензин картой. А когда ей объяснили, что она уже заправилась, а плата списалась через приложение, вдруг спросила: «А можно я еще раз тогда заправлюсь?». Ответ был четким и сильно отрицательным.

«Сотый только что закончился, но был. Остальное все в наличии, но у нас лимит по 30 литров»,— сообщила кассир.

«Газпромнефть», что на Чичерина что на проспекте Победы в сторону выезда из города, были без топлива, на газовом «Новатэке» газ был. По 31,09 руб. за литр. А вот очередей не было.

Еще одна «Татнефть», что на Новоградском проспекте, напротив микрорайона «Парковый-2», собрала очередь аж от сердечно-сосудистого центра, под километр. Бойкий сотрудник словно заправский регулировщик, старался распределить машины по колонкам. Здесь также было все, вплоть до 100-го бензина. И цены те же, что на предыдущей заправке этой сети.

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Чуть дальше «Регион Уно», но он был закрыт — сливали топливо из подъехавшего бензовоза. Заправка сети «Прайс» на обратном пути в сторону центра радовала относительно дешевым (29,30 руб. за литр) газом.

Единственная заправка «Газпромнефти», встретившаяся нам открытой, была на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Академика Макеева. Цены вменяемые («фирменный» 95-й — 68,43 руб, «обычный» 95-й — 66,43 руб., 92-й — 60,95 руб. и дизель по 78,89 руб.), но очередь к заветным колонкам была с обеих сторон улицы. И снова шел слив топлива из бензовоза.

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В это время мимо очереди спокойно ехал себе по проезжей части молодой мужчина на спортивном велосипеде. Он не испытывал необходимости в топливе. Кто-то из очереди посмотрел на него с явной завистью.

Заправки на Тополиной аллее не порадовали. Точка независимой Get Petrol была не только без бензина и дизеля, не оказалось в наличии даже газа. И когда будет, по словам кассирши, совершенно непонятно. Расположившаяся напротив заправка не менее независимой Tamic Energy располагала дизелем, но по 95 руб., отпускавшимся с лимитом по 50 литров, и газом по 32,99 руб. за литр.

«Бензин сегодня точно не привезут, а дальше видно будет»,— вздохнула женщина, стоявшая за кассой.

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Чуть дальше, по дороге к Шершням, на «Лукойле» оставался только дизель по 80,10 руб., напротив, на «Регион Уно» такой же дизель был по 99,99 руб. Несколько автомобилей логично выстроились к «Лукойлу».

Удивительно, но от Шершневского выезда до поворота на новую дорогу к Западному мы не встретили ни одной заправки. Не было их и в многочисленных новых микрорайонах, расположившихся на западном берегу Шершневского водохранилища. Ни одной. Хотя мы доехали аж до яхт-клуба, что за строящимся «Фан-парком».

Даже интересно, как местные жители будут попадать в центр города, если проблемы с топливом будут продолжаться и дальше? Единственный автобусный маршрут, даже вместе с нечастыми маршрутными такси, вряд ли вместят всех желающих.

Единственный же Tamic energy, расположившийся на выезде из Западного в сторону центра города незадолго до гольф-клуба, «радовал» теми же цифрами, что его «побратим» на Тополиной аллее. Ни 92-го, ни 95-го, лишь дизель по 95 руб., да газ почти по 33 рубля. Маркетинговая надпись на табло про скидку в 1 рубль за каждый литр выглядела либо неудачной шуткой, либо издевательством. Но что с них взять, с челябинских маркетологов…

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По дороге от Шершней мы с фотографом наконец, закончили подсчет выгод от переоборудования его «Весты» на газ. При нынешних ценах на эти услуги экономия в виде разницы стоимости топлива за километр пробега выйдет на уровень самоокупаемости лишь при пробеге в 70 тысяч километров и более.

«Ну а какой тогда смысл?»,— задал уже ставший риторическим вопрос Егор. И правда, какой?

Улица Блюхера встретила ранними пробками. «Газпромнефть» стоял пустой. На «Лукойле» был только дизель, на «Новатэке» только газ. В сторону города «Экопро» продавал тот же газ по 36,90 руб.

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«Башнефть» воле автостанции стояла закрытой, но перед ней выстроилась очередь метров в 300. Молодой парень, вышедший из своей темно-серой «Мазды» сообщил, что скоро все откроется, поскольку бензовоз только что уехал, слив топливо. Табло показывало, что 95-й обойдется страждущим в 65,40 руб., а 92-й в почти уже нереальные 59,20 руб.

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«Я простоял тут полтора часа, и вот дождался. Правда, я без очереди подъехал, люди ругаются немного. Но ничего, я пропущу, конечно, к тому же место в очереди я все равно занял пораньше»,— немного смутившись, сообщил молодой человек. И чувствовалось, что он все же неимоверно уверен в себе. И в своем месте в очереди.

Выезд, хоть и не охвативший все районы Челябинска и его пригорода, показал, что заправиться в городе и его окрестностях можно. Но сложно. Легче, если машина на дизеле или газе. Но цены выросли. Люди на заправках пока что дисциплинированны, спокойны и взаимно вежливы, за исключением разовых неадекватов. Но предсказать их поведение и реакцию в случае, если проблемы с топливом продолжатся и надолго, трудно.

«А ты знаешь, что в Челябинске у каждой топливной сети есть секретные заправки, где написано, что бензина нет, а на самом деле своих заправляют?»,— прозвучало по телефону из уст одного знакомого депутата.

Ну и как не поверить? И ведь верят в такое люди. Наши люди верят. Примерно так же, как в то, что все будет хорошо. Потому что будет. Тем и живем.

Дмитрий Моргулес