Челябинское отделение КПРФ пожаловалось в УФАС на рост цен на газ и бензин

Челябинский обком КПРФ направил официальное обращение в региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) с требованием проверить обоснованность роста цен на сжиженный газ и бензин. Если в январе 2026 года литр пропана на заправках области стоил 22–25 руб., то к середине июля средняя цена достигла 26 руб. Об этом сообщили в пресс-службе партийной организации.

Особый акцент в обращении сделан на удорожание сжиженного газа. Если в январе 2026 года литр пропана на заправках области стоил 22–25 руб., то к середине июля средняя цена достигла 26 руб. Стоимость бензина при этом на отдельных АЗС, по утверждению представителей партии, приблизилась к отметке 100 руб. за литр. Первый секретарь челябинского обкома КПРФ Денис Курочкин назвал рост цен на газ «экономически необоснованным и спекулятивным».

«Если причины роста цен на бензин могут быть объяснены дефицитом топлива вследствие повреждений НПЗ в результате атак БПЛА, то отсутствуют адекватные основания для повышения цен на газ. Резкое повышение цены на газ может быть объяснено только желанием субъектов экономической деятельности получить как можно больше прибыли», – сказано в обращении обкома.

По мнению коммунистов, сложившаяся ситуация ведет к росту стоимости логистики и товаров народного потребления, что создает «социальное напряжение».

В УФАС обращение пока официально не прокомментировали. Ранее в регионе фиксировались перебои с поставками отдельных марок бензина на частных АЗС, что привело к повышенному спросу на сетевых заправках.

Евгений Рыженьков