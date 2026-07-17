В Режевском округе введен режим ЧС из-за паводка

В Режевском муниципальном округе (Свердловская область) введен режим чрезвычайной ситуации. Как сообщил глава округа Евгений Чепчугов, решение принято в связи с неблагоприятными погодными условиями, повышенными сбросами с вышестоящих водохранилищ, подтоплением жилых домов и повреждением объектов инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Артема Жоги Фото: Telegram-канал Артема Жоги

«Определены территория возникновения чрезвычайной ситуации и зона наблюдения за ее дальнейшим развитием. Все силы и средства Режевского муниципального звена РСЧС переведены на работу в режиме чрезвычайной ситуации. Организовано круглосуточное взаимодействие всех служб жизнеобеспечения, продолжается постоянный мониторинг паводковой обстановки»,— написал глава.

С начала июня в Свердловской области выпало четыре месячные нормы осадков. Из-за продолжительных дождей уровень воды в реках продолжает расти. На территории региона за последние сутки из-за прошедшего дождя затопило еще 154 дома и 457 земельных участков — в основном в Ирбитском и Гаринском муниципальных округах.

Полина Бабинцева