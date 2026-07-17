Власти Чили могут лишить гражданства детей депутата и «единоросса» из Тольятти

Миграционная служба Чили ведет проверку законности выдачи гражданства по рождению детям россиян. По данным портала Ciper Chile, речь идет о 24 таких случаях, в которых родители имели временное разрешение на пребывание в южноамериканской стране. Отмечается, что у некоторых из детей гражданство уже аннулировано, в одном из случаев решение было оспорено в Апелляционном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Зотин, Коммерсантъ Фото: Александр Зотин, Коммерсантъ

Законодательство Чили предполагает, что рожденные на территории страны дети становятся ее гражданами. Однако при этом родители должны иметь постоянный статус пребывания в стране. По данным Службы записи актов гражданского состояния и идентификации Чили, с апреля этого года ведомству на этом основании пришлось лишить гражданства 62 несовершеннолетних. Не уточняется, все ли они являются гражданами России.

Ранее стало известно о поездках на роды в Чили «единороссов» из Тольятти, что вызвало общественный резонанс. Исполнительный секретарь местного отделения партии Иван Жиляев ездил вместе с женой в Чили, где его супруга родила ребенка в одной из частных клиник. Информация об этом была размещена на странице организации, помогающей состоятельным россиянам. Иван Жиляев отказался комментировать ситуацию с возможным лишением гражданства Чили его ребенка, заявив, что «впервые слышит об этом».

Его бывший однопартиец, депутат городской думы Тольятти Александр Дорожкин после скандала извинился перед всеми, кого задела ситуация с родами его жены в чилийской частной клинике. Свою страницу во «ВКонтакте» он закрыл, а пост выложен на странице тольяттинского отделения «Единой России» в этой же соцсети. При этом комментарии отключены. Депутат в итоге принял решение выйти из партии.

Супруга Александра Дорожкина Любовь Марченко в декабре прошлого года поделилась в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), что родила второго ребенка не в России, а в Чили, чтобы обеспечить ему «сильный паспорт» с возможностью свободно путешествовать по миру. Жена депутата добавила, что рассматривались варианты с США и Канадой.

Евгений Чернов