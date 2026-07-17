Артем Жога посетил Ирбит и встретился с пострадавшими от паводка

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога оценил масштаб паводка в Ирбите (Свердловская область) и встретился с пострадавшими жителями. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Совместно с сотрудниками МЧС полпред провел авиамониторинг зоны паводка. «Масштаб большой. В воде жилые дома и участки, дороги, мосты, территории сельскохозяйственных предприятий»,— рассказал господин Жога, добавив, что самая напряженная ситуация — в Ирбите и Ирбитском районе.

Полпред посетил пункт временного размещения, где пообщался с семьями, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за паводка. Также он посмотрел, как организована лодочная переправа, и пообщался со специалистами подразделения «РМК Поиск». Вместе с волонтерами полпред передал жителям Ирбита 15 тонн питьевой воды. «Помогает весь Урал: Тюменская область направила специалистов, а Курганская передала водоналивные дамбы»,— отметил Артем Жога.

По его словам, впереди у всех структур большая работа. После снижения уровня воды предстоит оценить ущерб, провести просушку и дезинфекцию, а также оказать помощь жителям в восстановлении документов.

По состоянию на 14:00 17 июля уровень воды в реке Ница в Ирбите составил 844 см. С 8:00 показатель снизился на 1 см, сообщил глава города Николай Юдин. По его словам, в ближайшее время ожидается стабилизация паводковой обстановки. С понедельника администрация Ирбита начнет принимать заявления от пострадавших граждан на получение единовременной материальной помощи.

Подробнее об обстановке в Ирбите — в материале «Дотекло до заводов»

Полина Бабинцева