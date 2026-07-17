Россия и Азербайджан договорились восполнить паузу в отношениях
Министры иностранных дел России и Азербайджана согласились с тем, что отношения стран нормализуются, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Москва и Баку намерены восполнить паузу в двусторонних отношениях.
Господин Лавров напомнил о высказывании президента Азербайджана о том, что отношения полностью нормализованы, а «прежние сложности остались позади». «Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев», — сказал он на пресс-конференции после встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым (цитата по «Интерфаксу»).
Господин Байрамов согласился с российским министром и заявил, что стороны прошли непростой этап в двусторонних отношениях и смогли полностью нормализовать их спектр. Это, по его словам, стало возможно благодаря усилиям президентов стран. Переговоры с Сергеем Лавровым он назвал продуктивными.
Отношения Москвы и Баку обострились в конце 2024 года после крушения самолета AZAL вблизи Актау. Рядом с самолетом взорвались ракеты российской ПВО, которые были выпущены в попытке сбить украинские беспилотники. Погибли 38 человек. Соглашение о выплате компенсаций Москва и Баку заключили весной 2026 года.
Другой эпизод, повлиявший на двусторонние отношения, — задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по делу об этнической группировке летом 2025 года. За этим последовали задержания россиян в Баку. Вскоре Азербайджан назвал визит российских официальных лиц в страну неуместным, а парламентская делегация республики отказалась от поездки в Москву.
Нормализации отношений между Россией и Азербайджаном предшествовал период напряженности, связанный с рядом событий. Одним из ключевых стало крушение самолета AZAL в декабре 2024 года, когда российские ракеты ПВО, выпущенные для перехвата украинских беспилотников, взорвались вблизи азербайджанского лайнера, что привело к гибели 38 человек. Это событие стало "главным раздражителем" в отношениях двух стран, хотя вопрос компенсаций был урегулирован лишь весной 2026 года после договоренностей на высшем уровне.
Другим фактором, обострившим отношения, стали задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по делу об этнической группировке летом 2025 года, в результате которых двое задержанных погибли. В ответ МИД Азербайджана выразил протест и возбудил уголовное дело в отношении журналистов "Sputnik-Азербайджан", а затем были задержаны российские граждане. Это привело к призывам российского МИДа к Баку предпринять меры для возвращения отношений к стратегическому союзничеству и предостережениям россиянам, планирующим поездки в Азербайджан.
Несмотря на эти сложности, Москва и Баку продолжали поддерживать контакты. Россия неоднократно подтверждала готовность содействовать нормализации отношений, в том числе и в свете стратегически важного проекта международного транспортного коридора "Север-Юг", который отвечает интересам обеих стран. Эвакуация российских граждан из Ирана через Азербайджан, организованная в начале марта 2026 года, также способствовала "новому шансу на долгосрочную нормализацию отношений Москвы и Баку".