Россия и Азербайджан договорились восполнить паузу в отношениях

Министры иностранных дел России и Азербайджана согласились с тем, что отношения стран нормализуются, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, Москва и Баку намерены восполнить паузу в двусторонних отношениях.

Господин Лавров напомнил о высказывании президента Азербайджана о том, что отношения полностью нормализованы, а «прежние сложности остались позади». «Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев», — сказал он на пресс-конференции после встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым (цитата по «Интерфаксу»).

Господин Байрамов согласился с российским министром и заявил, что стороны прошли непростой этап в двусторонних отношениях и смогли полностью нормализовать их спектр. Это, по его словам, стало возможно благодаря усилиям президентов стран. Переговоры с Сергеем Лавровым он назвал продуктивными.

Отношения Москвы и Баку обострились в конце 2024 года после крушения самолета AZAL вблизи Актау. Рядом с самолетом взорвались ракеты российской ПВО, которые были выпущены в попытке сбить украинские беспилотники. Погибли 38 человек. Соглашение о выплате компенсаций Москва и Баку заключили весной 2026 года.

Другой эпизод, повлиявший на двусторонние отношения, — задержания азербайджанцев в Екатеринбурге по делу об этнической группировке летом 2025 года. За этим последовали задержания россиян в Баку. Вскоре Азербайджан назвал визит российских официальных лиц в страну неуместным, а парламентская делегация республики отказалась от поездки в Москву.