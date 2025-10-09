Путин: выпущенные РФ ракеты взорвались в нескольких метрах от самолета AZAL

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым объяснил, что причины крушения самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines в декабре 2024 года связаны с украинскими беспилотниками. По словам российского лидера, две ракеты, выпущенные российской системой ПВО, не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах от него. В результате авиакатастрофы погибли 38 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Казахстана Фото: МЧС Казахстана

Владимир Путин заявил, что самолет был задет, «скорее всего, обломками, а не поражающими боевыми элементами». Президент России отметил, что экипажу Embraer 190 предложили совершить посадку в Махачкале, но в итоге было принято решение идти в аэропорт базирования. Как пояснил господин Путин, причины произошедшего стали понятны после тщательного анализа.

«Безусловно, все, что требуется в таких трагических случаях, будет сделано с российской стороны по компенсациям, и будет дана правовая оценка действий всех должностных лиц»,— подчеркнул Владимир Путин. «Наш долг, повторю еще раз, мы с самого начала об этом договаривались, дать объективную оценку всего, что происходило, и объявить истинную причину»,— заметил президент России.

25 декабря 2024 года самолет Embraer-190 совершал перелет из Баку в Грозный. Лайнер упал в районе казахстанского Актау. На борту находились 5 членов экипажа и 62 пассажира. Ильхам Алиев говорил, что требует от России признания ответственности за случившееся. Президент Азербайджана утверждал, что крушения можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство над Грозным.

В предварительном отчете Минтранс Казахстана сообщал, что воздушное судно получило «повреждение многих систем в воздухе», а после попытки приземлиться в Чечне планировало вернуться в Азербайджан. Однако к этому моменту основные системы управления самолета потеряли работоспособность. Пилоты решили посадить Embraer в казахстанском Актау. В итоге самолет разбился в 3 км от города.

Лусине Баласян