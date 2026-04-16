Песков назвал исчерпывающим заявление МИДа об урегулировании по самолету AZAL

Пресс-секретарь президента Владимир Песков сказал, что заявление российского МИДа об урегулировании с Азербайджаном последствий крушения самолета AZAL было исчерпывающим. Так он ответил на вопрос о том, можно ли считать, что в расследовании авиакатастрофы поставлена точка.

О соглашении России и Азербайджана МИД сообщил вчера. Стороны в том числе договорились о выплате компенсаций. Соглашение в министерстве назвали подтверждением тому, что страны готовы дальше выстраивать сотрудничество друг с другом.

Крушение самолета Embraer-190 «Азербайджанских Авиалиний» (AZAL) произошло в декабре 2024 года. Рядом с самолетом взорвались ракеты российской ПВО, которые были выпущены в попытке сбить украинские беспилотники. Они не поразили борт напрямую, а взорвались примерно в десяти метрах от него, объяснял президент России Владимир Путин. Самолет упал в районе казахстанского Актау. Погибли 38 человек.

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва и Баку перевернули страницу конфликта».