Журналиста-иноагента Бабченко заочно приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии

Мировой судья судебного участка №412 Останкинского района Москвы приговорил к 1,5 года лишения свободы журналиста Аркадия Бабченко (признан в России иностранным агентом). Его признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Подсудимому также запретили администрировать сайты на два года, сообщила пресс-служба судов столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аркадий Бабченко (иноагент)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Аркадий Бабченко (иноагент)

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Дело против журналиста возбудили в конце мая. По данным СКР, фигурант публиковал в интернете материалы без маркировки иноагента. При этом за год его дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.

Аркадий Бабченко (иноагент) в 2017 году заявил о поступающих в его адрес угрозах и уехал из России. После этого журналист переехал на Украину, где в 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства. Через год Бабченко (иноагент) покинул страну и заявил, что СБУ возбудила против него дело за критику президента Владимира Зеленского. В 2023 году МВД России объявило журналиста в розыск, тогда же его признали иностранным агентом.

Никита Черненко