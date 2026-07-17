Журналиста-иноагента Бабченко заочно приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии
Мировой судья судебного участка №412 Останкинского района Москвы приговорил к 1,5 года лишения свободы журналиста Аркадия Бабченко (признан в России иностранным агентом). Его признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Подсудимому также запретили администрировать сайты на два года, сообщила пресс-служба судов столицы.
Аркадий Бабченко (иноагент)
Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ
Дело против журналиста возбудили в конце мая. По данным СКР, фигурант публиковал в интернете материалы без маркировки иноагента. При этом за год его дважды штрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента.
Аркадий Бабченко (иноагент) в 2017 году заявил о поступающих в его адрес угрозах и уехал из России. После этого журналист переехал на Украину, где в 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства. Через год Бабченко (иноагент) покинул страну и заявил, что СБУ возбудила против него дело за критику президента Владимира Зеленского. В 2023 году МВД России объявило журналиста в розыск, тогда же его признали иностранным агентом.
Уклонение от обязанностей иностранного агента, за которое Аркадий Бабченко (признан в России иностранным агентом) был заочно приговорен к 1 году и 6 месяцам колонии, является распространенной причиной для уголовного преследования лиц, включенных в соответствующий реестр. Например, в ноябре 2025 года блогер Юрий Дудь (признан в РФ иностранным агентом) был заочно приговорен Басманным судом Москвы к 1 году 10 месяцам колонии за аналогичное нарушение — немаркировку своих материалов. Журналист Сергей Медведев (признан иноагентом в России) в 2025 году был заочно приговорён Тверским районным судом Москвы к 10 годам колонии общего режима, в том числе, за распространение фейков о ВС РФ и запрет на администрирование каналов на 5 лет.
Процедура признания иностранным агентом проводится Министерством юстиции РФ, которое вносит в реестр лиц, получающих финансирование из-за рубежа и занимающихся, по мнению ведомства, политической деятельностью или распространяющих недостоверную информацию. Аркадий Бабченко был включен в этот реестр 7 апреля 2023 года. Основанием для этого стали сбор средств в поддержку ВСУ и распространение недостоверной информации о решениях российских властей. Ранее, в 2020 году, Росфинмониторинг внес его в перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В январе 2023 года МВД РФ объявило его в розыск.