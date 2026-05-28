СКР возбудил уголовное дело против журналиста-иноагента Бабченко

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении журналиста Аркадия Бабченко (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщили в московском главке СКР.

Журналисту инкриминируют ч. 2 ст. 330.1 УК РФ — уклонение от исполнения обязанностей иноагента. В ближайшее время ему планируют заочно предъявить обвинение и избрать меру пресечения.

По данным СКР, журналист дважды в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение установленного порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Находясь за пределами России, он распространял в соцсети материалы без соответствующей маркировки.

Аркадий Бабченко (иноагент) покинул Россию в 2017 году, объяснив это поступающими угрозами. Жил на Украине, где в 2018 году участвовал в инсценировке собственного убийства. В 2019 году покинул эту страну, позднее заявлял, что СБУ возбудила против него уголовное дело из-за критики президента Владимира Зеленского. Украинские следователи это опровергали. В 2020 году был внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В 2023 году сообщалось, что МВД объявило журналиста в розыск. В том же году его внесли в перечень иноагентов.