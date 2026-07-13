Лантратова рассказала о новом списке для обмена пленными с Украиной

Россия и Украина готовят список военнопленных для нового обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, список будет включать и военнослужащих, и гражданских лиц. Омбудсмен выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Яна Лантратова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У меня выстроена коммуникация с украинской стороной на территории Украины. И мы ведем большую работу по тому, что мы передаем список без вести пропавших. Списки людей, которые не могут найти своих родственников, и ведем переговоры по каждому из них»,— сказала госпожа Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург (цитата по «Интерфаксу»).

С начала года Россия и Украина провели восемь обменов военнопленными. Последний состоялся 26 июня. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Такое же число военнопленных было отправлено на Украину.