Лантратова рассказала о новом списке для обмена пленными с Украиной
Россия и Украина готовят список военнопленных для нового обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. По ее словам, список будет включать и военнослужащих, и гражданских лиц. Омбудсмен выразила надежду, что обмен состоится в ближайшее время.
Яна Лантратова
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
«У меня выстроена коммуникация с украинской стороной на территории Украины. И мы ведем большую работу по тому, что мы передаем список без вести пропавших. Списки людей, которые не могут найти своих родственников, и ведем переговоры по каждому из них»,— сказала госпожа Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург (цитата по «Интерфаксу»).
С начала года Россия и Украина провели восемь обменов военнопленными. Последний состоялся 26 июня. Тогда российская сторона вернула из украинского плена 160 военнослужащих. Такое же число военнопленных было отправлено на Украину.
В дополнение к обменам военнопленными, Россия и Украина также регулярно обмениваются посылками для них, которые включают письма от родных и необходимые предметы. Первый такой обмен был организован в декабре 2023 года, и сейчас стороны собирают новые партии посылок для передачи через омбудсменов. Эти переговоры о гуманитарных контактах включают в себя не только обмены пленными, но и обсуждение возвращения гражданских лиц и воссоединения семей. Например, при содействии уполномоченных по правам человека уже удалось вернуть жителей Курской области и других гражданских лиц, оказавшихся на территории другой страны.
Международный комитет Красного Креста (МККК) активно участвует в процессе и выступает нейтральным посредником, помогая сторонам поддерживать связь и обеспечивая безопасный проход для гражданских лиц. Сотрудники МККК посещают российских и украинских военнопленных, чтобы оценить условия их содержания и помочь им оставаться на связи с близкими. Они также занимаются поиском пропавших без вести, и количество таких дел достигает десятков тысяч с обеих сторон конфликта, хотя доступ к пленным не всегда соответствует необходимым стандартам.