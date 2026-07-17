Полиция и волонтеры будут следить за соблюдением «чета-нечета» на тамбовских АЗС

В Тамбовской области с 20 июля вводится дифференцированный порядок заправки автотранспорта по системе «чет-нечет». В целях обеспечения контроля за соблюдением установленных правил на автозаправочных станциях будут дежурить сотрудники органов внутренних дел и волонтеры. Областной Дом молодежи начал прием заявок от добровольцев. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На каждой станции планируется задействовать не менее двух волонтеров, в задачи которых входит информирование водителей о новых правилах и регулирование движения в очередях. Продолжительность одной смены не превышает четырех часов в день. Общее время дежурства определено с 7:00 до 22:00 на период действия режима отпуска топлива.

Аналогичные меры по организации дежурств на АЗС вводились и в других регионах Черноземья. В Липецкой области для соблюдения порядка на загруженных заправочных станциях организовано круглосуточное дежурство сотрудников муниципальных учреждений. При необходимости им оказывают содействие полиция и Росгвардия. В Орловской области для контроля за соблюдением особого порядка на заправках также задействованы сотрудники полиции и волонтеры.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов принял решение о введении в регионе продажи топлива по схеме «чет-нечет» в соответствии с голосованием местных жителей. По результатам опроса на портале «Госуслуг», в котором приняли участие 8 тыс. человек, 80,1% высказались за введение такого порядка. Еще 71,2% респондентов поддержали установку минимального лимита разовой заправки в 20 л. Результаты голосования обсудили на заседании регионального оперштаба. При этом по его итогам принято решение не вводить минимальный лимит отпуска топлива и сохранить действующий максимальный объем в 30 л на одно транспортное средство.

Кабира Гасанова