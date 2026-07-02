На орловских заправках будет дежурить полиция

С субботы, 4 июля, на каждой автозаправочной станции в Орловской области будут дежурить сотрудники полиции, чтобы не допустить нарушений со стороны недобросовестных автовладельцев. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам исполняющего обязанности первого замгубернатора Орловской области Сергея Латынина, сотрудники полиции «будут отслеживать конфликтные ситуации». Об одной из таких ситуаций господин Латынин рассказал в социальных сетях. По его словам, на АЗС возле туристического многофункционального комплекса «ГРИНН» некий автовладелец хотел залить бензин в баки и канистры. Работники АЗС отказались это сделать, после чего вспыхнул конфликт. Для пресечения противоправных действий на место были вызваны сотрудники полиции и Росгвардии.

Господин Латынин также напомнил об ограничениях по отпуску топлива. Норма составляет не более 30 литров на автомобиль. Действует запрет на заправку канистр и иной тары.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что оперативный штаб Орловской области утвердил введение с 4 июля новых временных ограничений на продажу топлива. В четные даты на АЗС будут заправлять автомобили с номерами, которые начинаются на 0, 2, 4, 6 и 8, в нечетные — на 1, 3, 5, 7 и 9. Привязки к региону госномера транспортного средства нет.

Денис Данилов