Президент США Дональд Трамп сослался на «обезличенную информацию», когда назвал Россию угрозой американской электоральной системе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал господин Песков.

Он напомнил о результатах расследований в США, которые подтвердили, что российская сторона никак не влияла на выборы. «Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратура. Все они пришли к одному выводу, что не было никакого влияния», — напомнил Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на последнее выступление Дональда Трампа, приуроченное к публикации ранее необнародованных докладов американской разведки об уязвимости электоральной системы США. Речь в них шла и о том, что Россия якобы лоббировала господина Трампа и пыталась дискредитировать Джо Байдена.

Дональд Трамп прокомментировал документы и назвал Россию, Китай, Иран, Северную Корею и негосударственные группировки основной угрозой избирательной системе США. Китай такие обвинения уже отверг.