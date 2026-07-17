Песков назвал обезличенной информацию о российском вмешательстве в выборы США
Президент США Дональд Трамп сослался на «обезличенную информацию», когда назвал Россию угрозой американской электоральной системе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на брифинге.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
«Россия никогда не вмешивалась в чужие внутренние дела. Мы рассчитываем на то, что никто не будет пытаться вмешиваться в наши внутренние дела», — сказал господин Песков.
Он напомнил о результатах расследований в США, которые подтвердили, что российская сторона никак не влияла на выборы. «Это были и парламентские комиссии, и генпрокуратура. Все они пришли к одному выводу, что не было никакого влияния», — напомнил Дмитрий Песков.
Так он отреагировал на последнее выступление Дональда Трампа, приуроченное к публикации ранее необнародованных докладов американской разведки об уязвимости электоральной системы США. Речь в них шла и о том, что Россия якобы лоббировала господина Трампа и пыталась дискредитировать Джо Байдена.
Дональд Трамп прокомментировал документы и назвал Россию, Китай, Иран, Северную Корею и негосударственные группировки основной угрозой избирательной системе США. Китай такие обвинения уже отверг.
Заявления о вмешательстве России в американские выборы звучат регулярно. Так, Управление директора Национальной разведки США (ODNI) неоднократно называло Россию «главной угрозой для выборов» (в том числе в отчете, опубликованном 29 июля, и мае 2024 года), обвиняя её в попытках распространять пропаганду. Впервые тема «русского вмешательства» активно поднималась после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2016 года. Российские власти эти обвинения постоянно отрицают, называя их абсурдными и указывая, что расследования в США не нашли доказательств влияния России на результаты выборов.
Существуют предположения, что американская администрация Барака Обамы в 2016 году поручила подготовить доклад о «российском вмешательстве», который противоречил более ранним выводам разведки об отсутствии у России возможностей или намерений повлиять на исход голосования. Некоторые аналитики и политики в США, включая Тулси Габбард, директора Национальной разведки США, считают, что данные о вмешательстве были сфабрикованы и стали частью кампании против Дональда Трампа. В 2025 году Минюст США начал расследование обвинений о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, а также разбирательство в отношении бывшего директора ФБР Джеймса Коми и экс-главы ЦРУ Джона Бреннана по поводу возможных процедурных нарушений при анализе «вмешательства» России.