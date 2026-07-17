Составлено ИИ-Ассистентъ

Заявления Китая о невмешательстве во внутренние дела других стран, включая электоральные процессы, делались неоднократно. Так, глава МИД КНР Ван И в 2025 году призвал США проявлять осторожность в словах и действиях, особенно в вопросах, касающихся коренных интересов Китая, таких как Тайвань, подчеркнув, что действия США являются вмешательством во внутренние дела КНР.

Несмотря на эти заявления, американские официальные лица регулярно обвиняют Китай в попытках повлиять на выборы. Госсекретарь США Энтони Блинкен в апреле 2024 года заявлял о попытках Китая повлиять на предстоящие американские президентские выборы и вмешиваться в них, назвав это «совершенно неприемлемым». В марте 2021 года Управление национальной разведки США также сообщало о попытках России вмешаться в президентские выборы 2020 года, при этом отмечалось, что Россия эту информацию отрицала. Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в 2024 году назвала Россию главной иностранной угрозой для выборов в США, при этом упомянув Китай и Иран в числе других активных иностранных акторов.

Эти обвинения идут в контексте более широкой озабоченности США по поводу активности Китая. В декабре 2023 года Минюст и Министерство внутренней безопасности США сообщили, что хакеры из Ирана, Китая и России в 2022 году подключались к некоторым системам, связанным с выборами в США, хотя на итоги голосования это не повлияло. Ранее, в 2023 году, издание Globe and Mail сообщало, что Китай пытался повлиять на парламентские выборы в Канаде в 2019 и 2021 годах. В 2024 году The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что хакеры, связанные с китайским правительством, могли перехватывать телефонные звонки американских политиков, в том числе одного из советников Дональда Трампа.