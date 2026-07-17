Разведка США вновь заявила о вмешательстве России в президентские выборы

Национальный совет по разведке США рассекретил несколько сотен страниц докладов и отчетов, посвященных в том числе иностранному вмешательству в выборы 2020 года. Речь, среди прочего, идет о попытке России повлиять на их исход в пользу Дональда Трампа.

Документы датированы 2020 годом. В одном из них, от 19 августа, указано, что Россия использует комплекс мер, чтобы« дискредитировать вице-президента Байдена и так называемый антироссийский истеблишмент». Утверждалось также, что «связанные с Кремлем» лица продвигали кандидатуру Дональда Трампа в социальных сетях. «В более широком смысле усилия Москвы направлены на усиление социальной розни в США и подрыв глобального авторитета Вашингтона»,— указано в докладе.

В том же отчете указано, что Россия, Иран, Китай и Северная Корея были способны на то, чтобы скомпрометировать избирательную инфраструктуру США. Авторы доклада, однако, признали, что страны не смогли бы повлиять на исход выборов в «более широком масштабе». В другом документе указано, что успешных попыток повлиять на технические аспекты выборов в 2020 году обнаружено не было.

О рассекреченных материалах высказался и действующий президент США Дональд Трамп. Он назвал избирательную систему страны уязвимой и назвал Россию, Китай, Иран, Северную Корею и негосударственные группировки основными угрозами для нее.