Казахстан не планирует отгружать нефть в Германию по «Дружбе» в августе

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение о прекращении транзита казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба» с 1 мая 2026 года было официально объявлено вице-премьером РФ Александром Новаком. Он объяснил это текущими техническими возможностями и заявил, что объемы будут перенаправлены на другие логистические направления. Казахстанское Министерство энергетики подтвердило, что изначально не планировало отгружать нефть в Германию по «Дружбе» в мае, и заверило, что экспорт может быть перенаправлен через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), через который идет 80% экспорта нефти из Казахстана, или в Китай.

Поставки казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» начались в 2023 году, и к 2025 году Казахстан стал вторым по величине поставщиком сырья в ФРГ, уступая только США. В 2025 году объем поставок на НПЗ в Шведте составил 2,1 млн тонн, а на 2026 год планировалось увеличить до 2,5–3 млн тонн. Германия активно искала пути обеспечения своих НПЗ, в частности Шведтского, который до конца 2022 года обеспечивался российским сырьем по «Дружбе». Власти Германии изучают альтернативные маршруты, такие как поставки через польский порт Гданьск или германский Росток.

Россия заявила, что готова обеспечивать интересы Казахстана по поставкам нефти по другим направлениям. Хотя Германия сможет приобретать нефть на рынке, это будет для нее дороже. Объем поставок через «Дружбу» в Германию составлял менее 3% от всего экспорта нефти из Казахстана, поэтому страна легко может найти другие маршруты сбыта, например, через порты Новороссийск, Приморск или Усть-Луга.

Одним из факторов, влияющих на транзит, стали инфраструктурные ограничения. Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов связывал приостановку транзита с недавними атаками на российскую инфраструктуру, которые могут влиять на работоспособность нефтепровода. Российские власти также отмечали, что транзит возобновится, как только появится техническая возможность.