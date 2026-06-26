Казахстан не будет отгружать нефть в Германию по «Дружбе» в июле

Россия на данный момент не подтвердила техническую возможность возобновления транзита казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба» в Германию. В июле поставок нет, заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

«В тех планах шестимесячных (о прокачке нефти по "Дружбе".—"Ъ") у нас пока стоят нули»,— уточнил господин Аккенженов (цитата по ТАСС).

В казахстанском Минэнерго напомнили, что в мае объемы нефти перенаправили через российский порт Усть-Луга, а также по маршруту Каспийского трубопроводного консорциума. В Астане планируют обсудить ситуацию с приостановкой поставок по нефтепроводу «Дружба» с главой министерства экономики Германии Катериной Райхе, которая посетит Астану 29-30 июня.

В конце мая Россия уведомила Казахстан о том, что технической возможности для возобновления транзита нефти из республики по «Дружбе» все еще нет. Россия с 1 мая прекратила транзит нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Москва по-прежнему готова обеспечивать интересы Астаны по поставкам нефти, но по другим направлениям.