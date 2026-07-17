Поезд Санкт-Петербург—Челябинск отправится с опозданием из-за аварии в Пермском крае

После схода вагонов в Пермском крае поезд №150 Санкт-Петербург—Челябинск отправится позже назначенной даты. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании. Ранее в пути также был задержан состав №149, который направлялся из Челябинска в Санкт-Петербург.

По данным ФПК, поезд №150 должен был отправиться по маршруту 17 июля в 14:20. Однако в расписание ввели корректировку — выезд состоится 18 июля не ранее 01:40 по московскому времени.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», авария произошла на 1566-м км перегона Кишерть — Шумково. В ночь с 15 на 16 июля с рельсов сошли пять груженых полувагонов и локомотив из состава грузового поезда. По предварительным данным, причиной происшествия стал размыв земли из-за дождей. Пассажирский поезд №149 направили по измененному маршруту через станции Кузино и Лысьва.

Ольга Воробьева