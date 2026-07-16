Поезд Челябинск—Санкт-Петербург задерживается из-за аварии в Пермском крае

Пассажирский поезд №149 Челябинск—Санкт-Петербург следует с задержкой из-за схода вагонов в Пермском крае. Состав направили по измененному маршруту через станции Кузино и Лысьва. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании.

Всего задерживается девять поездов. По данным Уральской транспортной прокуратуры, авария произошла на 1566-м км перегона Кишерть — Шумково. В ночь с 15 на 16 июля с рельсов сошли пять груженых полувагонов и локомотив из состава грузового поезда. По предварительным данным, причиной происшествия стал размыв земли из-за дождей.

Пострадавших нет. Из-за аварии движение пассажирских и грузовых поездов временно останавливали. В настоящий момент прокуратура оценивает состояние подвижного состава и инфраструктуры.

Ольга Воробьева