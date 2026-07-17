Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 18–19 июля
16 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых музыкальная драма «Это хит!» и культовый фильм-сказка «Запределье», отреставрированный при участии режиссера Тарсема Сингха. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Это хит!
- Режиссер: Джон Карни
- В ролях: Пол Радд, Ник Джонас, Питер МакДональд, Марселла Планкетт, Рори Кинэн, Кит МакЭрлин
- Жанр: мюзикл, драма, комедия / Ирландия, США / 98 мин.
- В прокате: с 16 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «История, в общем, не бог весть какая, но крепко склепанная, дозирующая ирландское специфическое чувство юмора и ирландскую же суровую сентиментальность».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Минор, мажор и вор».
Запределье
- Режиссер: Тарсем Сингх
- В ролях: Ли Пейс, Катинка Унтару, Джастин Уоддэлл, Даниэль Кальтаджироне, Робин Смит, Джиту Верма
- Жанр: фэнтези, драма / США, ЮАР, Индия / 117 мин.
- Слоган: «И ты окажешься за пределами реальности»
- В прокате: с 16 июля
Автор Weekend Павел Пугачев: «понравится: тем, кто скучает по рассказам сказок на ночь и чувству, что все увиденное в кино было где-то взаправду».
Подробнее о фильме — в материале «Weekend» «Сказки не читай мне на ночь».
Зловещие мертвецы: Пекло
- Режиссер: Себастьян Ваничек
- В ролях: Сухейла Якуб, Люсиан Бьюкенен, Хантер Духэн, Эролл Шанд, Грета ван ден Бринк, Тэнди Райт
- Жанр: ужасы / Новая Зеландия, США, Канада / 110 мин.
- Слоган: «Зло возвращается к корням»
- В прокате: с 16 июля
Кинопрокатчик «Вольга»: «После смерти мужа женщина приезжает в отдаленный дом его семьи, надеясь найти там поддержку и покой. Но постепенно все превращается в кошмар: родственники один за другим становятся одержимыми демонами. В этот момент она осознает, что данные ею клятвы любви и верности не заканчиваются даже со смертью».
На деревню дедушке 2
- Режиссеры: Владимир Котт, Максим Колиганов
- В ролях: Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко
- Жанр: комедия, семейный / Россия / 93 мин.
- В прокате: с 16 июля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Владик снова проводит летние каникулы у деда Юры, когда в деревне неожиданно появляется Виктор, бывший дипломат и дедушка Владика по папе. Он быстро находит общий язык с местными, дарит внуку дорогие подарки и увлекает его историями о путешествиях по миру. Между дедами вспыхивает соперничество за внимание внука — от едких подколов до открытого противостояния. Дед Юра все больше чувствует, что проигрывает, но, когда всплывает опасная тайна из прошлого Виктора, у него появляется возможность избавиться от конкурента».
Ночь с гризли
- Режиссер: Берк Доерен
- В ролях: Чарльз Истен, Одед Фер, Брэк Бэссинджер, Джоэль Джонстоун, Лорен Колл, Джек Гриффо
- Жанр: триллер / США / 87 мин.
- Слоган: «Основано на ужасающих реальных событиях»
- В прокате: с 16 июля
Кинопрокатчик «Кинологистика»: «Вечер 12 августа 1967 года, Национальный парк "Глейшер" в Монтане. Компания друзей отправляется на природу, чтобы провести выходные вдали от суеты. Когда они случайно вторгаются на территорию огромного медведя-гризли, отдых превращается в борьбу за выживание».
Живая ярость
- Режиссер: Кэндзи Танигаки
- В ролях: Се Мяо, Джо Таслим, Ян Энью, Брайан Лэ, Джои Иванага, Яян Рухьян
- Жанр: боевик / Гонконг / 113 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…сценарий тут почти неважен, как и диалоги. Персонажи общаются короткими фразами на смеси мандаринского, тагалога и примитивного английского, которые так и хочется снабдить гнусавым переводом. Однако язык хорошо натренированного тела понятен и без него, и кровавый балет на экране доставляет почти физическое удовольствие».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Бей до дна».
Кодекс Данте
- Режиссер: Джулиан Шнабель
- В ролях: Оскар Айзек, Джерард Батлер, Аль Пачино, Галь Гадот, Джон Малкович, Джейсон Момоа
- Жанр: триллер, детектив, драма / Великобритания, Италия, Чили, США / 153 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинокритик Андрей Плахов: «Пускай на сей раз речь не идет о бессмертном шедевре. Фильм Шнабеля, основанный на нарциссическом романе журналиста Ника Тошеса о себе любимом, принадлежит к рецидивам усталого постмодернизма. И все же он впечатляет проблесками диковатого величия, присущей Шнабелю — и как художнику, и как режиссеру — способностью в погоне за призраком свободы разрушать правила любой игры. Попытка "причесать" его, уложив в комфортный коммерческий формат, выглядит жалкой и неуклюжей».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Каникулы Бонифация VIII».
Долина улыбок
- Режиссер: Паоло Стрипполи
- В ролях: Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран, Джулио Фельтри, Серджо Романо, Анна Беллато
- Жанр: ужасы, драма / Италия, Словения / 122 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Если сценарной фактуры не хватает, в ход идет музыка, по сравнению с которой напевы группы «Гоблины» из фильмов Дарио Ардженто покажутся мелодиями Моцарта».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ужас начинается с улыбки».
Фальшивомонетчик
- Режиссер: Жан-Поль Саломе
- В ролях: Реда Катеб, Сара Жиродо, Бастьен Буйон, Пьер Лоттен, Кантен Дольмер, Виктор Пуарье
- Жанр: драма, криминал / Франция / 128 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинопрокатчик «Кинотайм»: «1950-е. Польский инженер-эмигрант Ян Боярский — гениальный изобретатель, которому система закрыла все двери для заработка по профессии — во Франции он не может получить патенты на свои многочисленные изобретения. Мужчина начинает подделывать денежные купюры и делает это настолько совершенно, что Банк Франции готов на любое вознаграждение за его поимку. Теперь Ян живет двойной жизнью, его семья ни о чем не догадывается, а по его следу идет опытный полицейский инспектор Матте, одержимый единственной целью — поймать человека, которого видит только по почерку его "работ"».
Трасса «Море — море»
- Режиссер: Илья Храмов
- В ролях: Арам Вардеванян, Юлия Франц, Олег Отс, Дарья Матвеева, Василий Седых, Денис Самойлов
- Жанр: комедия, мелодрама. приключения / Россия / 85 мин.
- В прокате: с 9 июля
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «Красный кабриолет мчится из Питера в Сочи, за рулем — наглый фотограф Тема. С ним его бывшая, но любимая жена Саша, и ее новый жених. Тема пойдет на все, чтобы помешать новой Сашиной свадьбе. А роковая автостопщица Кира, спасенная ребятами, поможет ему в этом. У Темы есть лишь один путь через всю страну, чтобы измениться и вернуть любовь всей жизни — если не откажут тормоза».