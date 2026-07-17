Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «История, в общем, не бог весть какая, но крепко склепанная, дозирующая ирландское специфическое чувство юмора и ирландскую же суровую сентиментальность».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Минор, мажор и вор».