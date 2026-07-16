Открылся тепличный комплекс «Воронеж-Агро» с инвестициями почти 23 млрд рублей

В Бобровском районе Воронежской области состоялось открытие высокотехнологичного тепличного комплекса нового поколения «Воронеж-Агро» площадью почти 39 га. Общий объем инвестиций в строительство превысил 22,7 млрд руб. Проектная мощность комплекса составляет до 51 тыс. т овощей в год. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства 16 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Воронежской области Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Комплекс работает по принципам точного земледелия в защищенном грунте, обеспечивая автоматизированное управление микроклиматом, системой полива и питания растений, а также досвечивание и непрерывный мониторинг производственных параметров. После выхода на полную производственную мощность предприятие обеспечит 755 рабочих мест. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уровней оценивают в сумму около 487 млн руб.

По словам вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева, «Воронеж-Агро» после выхода на полную мощность станет одним из крупнейших тепличных комбинатов в стране, где будут производить около 80% от всех овощей региона.

«Символическим моментом церемонии стала посадка первой рассады будущего урожая. Именно с этого дня начинается производственная история нового предприятия»,— говорится в сообщении облправительства.

«Ъ-Черноземье» рассказывал, что соглашение между ООО «ТК "Воронеж-Агро"» (прежнее название — ООО «Эко-культура Агро») и правительством региона о строительстве в Бобровском районе тепличного комплекса по выращиванию томатов, огурцов и листовых салатов было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2023 году. Стоимость проекта тогда оценивалась в 21,6 млрд руб., а площадь комплекса — в 53 га. Строительство начали осенью того же года.

В середине июня этого года также состоялась рабочая встреча губернатора Воронежской области Александра Гусева с председателем совета директоров агропромышленного холдинга «Эко-культура» Александром Рудаковым, в ходе которой господин Рудаков заявил о вводе тепличного комплекса в Бобровском районе в эксплуатацию. По его словам, к тому моменту в теплицах уже было произведено 35 тыс. т продукции.

Денис Данилов