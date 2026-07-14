Художник Кирилл Бородин станет хедлайнером фестиваля «Стенограффия»

Одним из хедлайнеров международного фестиваля уличного искусства «Стенограффия» (Stenograffia) в Екатеринбурге станет Кирилл Бородин, сообщили организаторы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художник Кирилл Бородин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Художник Кирилл Бородин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кирилл Бородин — член Союза художников России. В творчестве он соединяет сюрреализм и поп-арт, создавая работы о человеческой идентичности и влиянии урбанистической среды. Его работы находятся в музее «Эрарта», галерее «Синара Арт», в частных коллекциях. В 2022 году Кирилл Бородин уже создал в рамках фестиваля «Стенограффия» работу «Автопортрет с гусем» на стене лицея №173.

Фестиваль «Стенограффия» откроется 16 июля. По словам его руководителя Анны Клец, в Екатеринбурге появится более 10 новых арт-объектов. Будет создан арт-маршрут, который затронет арт-объекты, редко попадающие на экскурсии, такие как 3D-иллюзия и монументальная живопись художника Кирилла Ведерникова. Среди муралов — огромный бумажный самолетик от художников из Бремена, хромакей для горожан и другие сюжеты.

«Стенограффия» проходит в Екатеринбурге с 2010 года. Его поддерживает администрация города. За это время было создано более 600 работ, а участие в нем приняли свыше 360 художников. В прошлом году команда фестиваля вместе с 17 художниками из России, Португалии, Швейцарии, Франции создала четыре скульптуры и 13 муралов.

Софья Белова