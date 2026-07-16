Сетевая компания «Россети Тюмень» подала ряд исков к муниципальным администрациям Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Суды получили более десяти заявлений, по части из них уже приняли положительное решение. Иски подали после того, как «Россети» стали системообразующей территориальной сетевой организацией, а администрации федеральным законом обязали передать компании муниципальные сети. Представители организации считают, что сделки по приватизации администрации провели незаконно, чтобы избежать этой обязанности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Россети Тюмень» подали несколько исковых заявлений к муниципалитетам Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Компания требует передать ей в безвозмездное владение и пользование электросети, находящиеся во владении муниципалитетов и в пользовании других электросетевых организаций. Подобные компании созданы для управления городскими сетями, многие из них раньше были муниципальными предприятиями. «Россети Тюмень» требуют признать ничтожными сделки о приватизации таких сетей и передачу их частным компаниям, а затем передать сети в их распоряжение.

Так, в иске к администрации Когалыма (ХМАО) компания требует признать незаконными действия администрации, которая не передала в безвозмездное владение и пользование городские сети. Третьим лицом по делу выступает АО «ЮТЭК-Когалым», которое раньше являлось муниципальным унитарным предприятием (МУП) и сейчас управляет электрическими сетями города. По данным сайта администрации, с 2005 года компания является акционерным обществом, сейчас в ней трудятся 228 человек.

В иске к администрации города Покачи компания также требует признать незаконной приватизацию сетей, которые сейчас находятся в управлении АО «ЮТЭК-Региональные сети». Подобные иски поданы также к администрациям нескольких городских поселений, администрациям Советского, Кондинского и Белоярского районов, администрациям Нефтеюганска и Нягани.

В качестве третьих лиц участвуют прокуратура, окружные департаменты по управлению государственным имуществом и жилищно-коммунального комплекса и энергетики, региональное управление ФАС.

На Ямале «Россети Тюмень» оспаривают приватизацию муниципальных сетей в Новом Уренгое (сетями управляет АО «Севэнко»), Надыме (АО «Надымские городские электрические сети»), Ноябрьске (АО «Вынгапуровский тепловодоканал»). По искам уже приняты решения, удовлетворяющие требования истца, сейчас они находятся на стадии апелляции.

В «Россетях Тюмень» пояснили, что иски поданы, чтобы соблюсти закон «Об энергетике», в который были внесены изменения в 2024 году. Норма устанавливает понятие системообразующей территориальной сетевой организации (СТСО) – подразумевается, что муниципальные электросетевые объекты должны быть переданы в безвозмездное пользование СТСО. При этом в части муниципалитетов это не сделано, а объекты приватизированы и управляются акционерными обществами.

«Вместо предписанных законом действий, направленных на передачу муниципальных объектов в СТСО, ответчики осуществляли действия по отчуждению муниципальных объектов в частную собственность, несмотря на явно выраженный запрет, установленный законом. Кроме того, приватизация совершена в ускоренном и экстренном порядке, что, помимо признания таких сделок ничтожными, а действий (бездействий) незаконными является основанием для признания таких действий злоупотреблением правом (ст. 10 ГК РФ)»,— пояснили представители «Россетей».

Ранее суд региона уже принимал решения в пользу «Россетей» по подобным делам. Так, в муниципальную собственность были возвращены 37 приватизированных «Салехардэнерго» энергетических объекта, расположенных в Салехарде. Компания указывала на то, что «Салехардэнерго» не является унитарным предприятием. «Проводимая приватизация совершена в ускоренном и экстренном порядке, что является основанием для признания таких действий злоупотреблением своими правами»,— заявлял представитель компании.

Администрация Салехарда указывала, что приватизация была проведена по правилам, а нарушение сроков публикации не повлияло на результаты торгов. АО «Севэнко» в отзыве также указывало, что у «Россетей Тюмень» есть свой экономический интерес в отмене сделки, что не дает ей права оспаривать акты приватизации. Сделка по приватизации при этом, по утверждению компании, произошла до признания «Россетей» СТСО. Сейчас дело рассматривает Восьмой арбитражный апелляционный суд.

По одному из подобных дел суд отказал компании в удовлетворении иска: в с.п. Сорум представители указали на отсутствие спорных объектов электросетевого хозяйства в перечне, на основании которого необходимо было передать их СТСО. С этими доводами согласился и департамент имущества Югры.

В тюменском филиале компании пояснили, что существенное количество исков компании уже было удовлетворено судами. При этом часть дел прекратили, поскольку участники заключили мировое соглашение.

Подобные иски подают и другие филиалы «Россетей», ставшие СТСО. Так, в Свердловской области еще в апреле 2025 года компания «Россети Урал» подала иск к администрациям 18 муниципалитетов с требованием расторгнуть договоры о приватизации сетей и вернуть в собственность муниципальных образований электрические сети. Иск был удовлетворен в апреле 2026 года.

Анна Капустина