Суд решил вернуть энергообъекты «Салехардэнерго» в муниципальную собственность

Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа принял решение вернуть в муниципальную собственность приватизированные «Салехардэнерго» 37 энергетических объектов, следует из картотеки суда. Иск об этом подали «Россети Тюмень», ответчиками по нему выступали администрация города, городское управление имущественных отношений и АО «Салехардэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Судя по материалам суда, компания указывала на то, что «Салехардэнерго» не является унитарным предприятием. «Проводимая приватизация

совершена в ускоренном и экстренном порядке, что является

основанием для признания таких действий злоупотреблением своими правами»,— указал истец.

«Россети Тюмень» является при этом системообразующей территориальной организацией и считает, что сети должны были быть переданы ей, а передача сетей другой компании вопреки требованиям закона «посягает на публичные интересы в области энергетической безопасности страны».

Сама компания «Салехардэнерго» и администрация настаивали, что приватизация прошла в соответствии с действующим законодательством. АО «СЕВЭНКО», выступавшее третьим лицом по делу, указало на то, что у «Россетей» собственный экономический интерес в получении сетей во владение. Администрация Салехарда указывала, что истец в принципе не может выступать в этом деле лицом, чей интерес был нарушен.

С доводами ответчиков соглашался и департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, выступающий в суде в качестве третьего лица.

Суд установил, что обязанность передавать энергетические объекты системообразующей территориальной организации подразумевала, что права владения ими у других лиц прекратятся — федеральная норма об этом действует с 2024 года. При этом указанные 37 объектов соответствуют параметрам, которые предусмотрены правилами для передачи.

«Суд считает, что действия ответчиков по отчуждению спорного имущества после 01.09.2024, фактически направлены на обход императивных норм, установленных Законом об электроэнергетике, Федерального закона № 414-ФЗ, о безвозмездной передаче объектов электросетевого хозяйства системообразующей территориальной сетевой организации»,— указано в решении суда.

Требования истца были удовлетворены. «Салехардэнерго» должна вернуть акции электросетевых объектов.

«Салехардэнерго» до 2015 года было муниципальным предприятием, затем прошло реорганизацию в акционерное общество. Предприятие передает электрическую и тепловую энергию, питьевую воду организациям и жителям Салехарда. Сейчас в собственности у компании 36 котельных, две газовых электростанции, два водозабора питьевой воды и канализационные сети.

Анна Капустина