Экс-форвард «Ак Барса» Барабанов подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом»

Хоккейный клуб «Автомобилист» заключил контракт с 32-летним нападающим, олимпийским чемпионом Александром Барабановым. Соглашение рассчитано на 2 сезона – до 31 мая 2028 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Автомобилист» Фото: ХК «Автомобилист»

Форвард является воспитанником системы СКА (Санкт Петербург). Он выступал за «СКА-1946», ХК ВМФ, «СКА-Карелию» и «СКА-Неву». Его дебют за главную команду СКА состоялся в сезоне 2013/14. В составе петербургского клуба хоккеист дважды выигрывал Кубок Гагарина — в 2015 и 2017 годах.

Кроме того, нападающий неоднократно привлекался в сборную России. В 2018 году он стал олимпийским чемпионом. Также Барабанов дважды становился бронзовым призером чемпионатов мира — в 2017 и 2019 годах.

В 2020 году форвард подписал контракт с Toronto Maple Leafs и дебютировал в НХЛ в сезоне 2020/21. Позже в том же сезоне он перешел в San Jose Sharks, за который выступал до 2024 года. За четыре сезона в НХЛ Барабанов провел 206 матчей и набрал 107 очков (32+75).

В 2024 году хоккеист вернулся в КХЛ и стал игроком «Ак Барса» (Казань). В составе команды он в сезоне 2025/26 дошел до финала Кубка Гагарина и стал серебряным призером турнира. В прошлом сезоне Барабанов установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 67 очков (27+40) в 84 матчах. В плей-офф на его счету 16 очков (6+10) в 20 встречах.

Всего в КХЛ Александр Барабанов провел 494 матча и набрал 293 очка (130+163).

Ранее «Автомобилист» продлил контракт с 30-летним защитником Дмитрием Юдиным.

Полина Бабинцева