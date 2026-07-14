«Автомобилист» продлил контракт с двукратным обладателем Кубка Гагарина Юдиным

Хоккейный клуб «Автомобилист» продлил контракт с 30-летним защитником Дмитрием Юдиным. Новое одностороннее соглашение рассчитано на один сезон — до 31 мая 2027 года, сообщили в пресс-службе клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Юдин

Фото: ХК «Автомобилист» Дмитрий Юдин

Фото: ХК «Автомобилист»

Дмитрий Юдин — уроженец Нижнего Тагила. Защитник пополнил состав екатеринбургской команды в прошлом сезоне. В регулярном чемпионате и плей-офф он провел за «Автомобилист» 44 матча, в которых забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач.

Ранее он выступал за СКА, «Спартак», «Ак Барс», а также привлекался в сборную России. Кроме того хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе СКА.

Ранее «Автомобилист» продлил контракты с двумя 20-летними игроками клубной системы — нападающим Максимом Тарасовым и защитником Даниилом Малоросияновым.

Полина Бабинцева