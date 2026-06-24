Росавтодор: трассу М-12 «Восток» продлят до Тюмени до конца года

Глава Росавтодора Роман Новиков сообщил о планах продлить скоростную трассу М-12 «Восток» от Екатеринбурга до Тюмени к концу 2026 года. По словам господина Новикова «Российской газете», в текущем году планируется ввести в эксплуатацию более 300 км от Екатеринбурга до Тюмени с учетом уже построенного обхода Богдановича в Свердловской области. Также будет построен обход крупного промышленного поселка Белоярский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Могу смело сказать: до Тюмени в этом году мы дойдем. Развитие трассы М-12 "Восток" — одна из главных задач сегодня. Движение от Санкт-Петербурга до Тюмени становится скоростным и бессветофорным»,— заявил Роман Новиков.

Он подчеркнул, что развитие трассы является приоритетной задачей для Росавтодора и госкомпании «Автодор» под контролем правительства РФ. Ранее были открыты обходы пяти населенных пунктов в Башкортостане, а также Нижнекамска и Набережных Челнов с уникальным мостом через Каму.

Напомним, в конце прошлого года председатель правительства России Михаил Мишустин и губернатор региона Денис Паслер открыли 17-километровый участок автодороги Екатеринбург—Тюмень в рамках строительства трассы М-12 «Восток».

Мария Игнатова