Вызвавшие паводки ливни в Челябинской области закончатся после 21 июля

Сильные дожди в Челябинской области сменятся более солнечной погодой после 21 июля. Об этом «РИА Новости» рассказала начальник отдела метеопрогнозов челябинского Гидрометцентра Екатерина Выходцева.

Госпожа Выходцева рассказала, что ливни в регионе начались из-за обширной области низкого атмосферного давления. Это привело к образованию крупных кучево-дождевых облаков. Возникли сильные дожди, шквалистый ветер и выпал град. «В выходные дни (18-19 июля) такая дождливая обстановка сохранится у нас. Она сохранится до 20-21 числа... Но все равно локальные дожди не исключены на периферии антикциклона»,— сказала синоптик.

Ливни в регионе начались в июне. Власти несколько раз объявляли штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают граждан об аномальных осадках, грозах и граде. Из-за дождей уровень воды в большинстве водохранилищ области повысился. В Верхнем Уфалее затопило 14 участков. 42 человека эвакуированы. В пункте временного размещения сейчас остаются шесть человек.