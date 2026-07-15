В Челябинске увеличили сброс воды с Шершней из-за дождей

Министерство экологии Челябинской области увеличило интенсивность сброса воды из Шершневского водохранилища. Утром 15 июля показатель был поднят до 55 куб. м/с, в течение дня его планируется довести до 60 куб. м/с.

Это необходимо для регулирования уровня воды в водоеме и реке Миасс на фоне затяжных ливней и повышенного притока из Аргазинского водохранилища. В ведомстве уточнили, что гидротехнические сооружения работают штатно, мониторинг уровня воды проводится каждые два часа.

Специалисты предупреждают о возможных кратковременных переливах реки Миасс по руслу течения и призывают граждан к осторожности вблизи водоемов.

Евгений Рыженьков