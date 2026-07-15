В Челябинской области продлили штормовое предупреждение из-за угрозы наводнений

Экстренные службы Челябинской области продлили действие штормового предупреждения до 17 июля. По данным регионального Гидрометцентра, в отдельных районах сохраняются аномальные осадки, сильные ливни, грозы и крупный град. Порывы ветра при грозах могут достигать 25 м/с.

Синоптики также предупреждают о неблагоприятных гидрологических явлениях. Из-за экстремального объема осадков 15–17 июля ожидается интенсивный подъем уровня воды в реках. Существует угроза подтопления пониженных участков местности и пойм склоновым стоком.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», из-за затяжных дождей увеличили сброс воды на Шершневском и Айском водохранилищах. В Златоусте из-за подъема уровня реки Ай объявлена превентивная эвакуация жителей СНТ «Приайский».

Евгений Рыженьков