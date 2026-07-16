В Тюменской области сняли ограничения на заправку топлива в канистры для аграриев

В Тюменской области сняты ограничения на заправку топлива в канистры для небольших сельхозпредприятий и владельцев личных подсобных хозяйств. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отмечается, что сезонные полевые работы в регионе идут по графику, перебоев с обеспечением топливом не зафиксировано. «Несмотря на проведение внеплановых ремонтных работ на Омском нефтеперерабатывающем заводе поставки горюче-смазочных материалов в Тюменскую область продолжаются»,— сообщили в правительстве.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор призывал жителей региона не создавать ажиотаж вокруг ситуации с топливом.

Полина Бабинцева