В Тюменской области сняли ограничения на заправку топлива в канистры для аграриев
В Тюменской области сняты ограничения на заправку топлива в канистры для небольших сельхозпредприятий и владельцев личных подсобных хозяйств. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Отмечается, что сезонные полевые работы в регионе идут по графику, перебоев с обеспечением топливом не зафиксировано. «Несмотря на проведение внеплановых ремонтных работ на Омском нефтеперерабатывающем заводе поставки горюче-смазочных материалов в Тюменскую область продолжаются»,— сообщили в правительстве.
Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор призывал жителей региона не создавать ажиотаж вокруг ситуации с топливом.