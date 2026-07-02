Моор призвал тюменцев не создавать ажиотаж вокруг ситуации с топливом
Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона не создавать ажиотаж вокруг ситуации с топливом. «Сегодня важно нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Не заправляться впрок. Вести себя, как мы это делали обычно»,— заявил глава региона.
Александр Моор
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
По словам Александра Моора, на автозаправочные станции вертикально интегрированных компаний топливо поступает, возможны лишь отдельные задержки. При этом ценовая политика остается в рамках соглашений с правительством РФ и индексируется в пределах текущей инфляции. «Чуть сложнее ситуация у независимых поставщиков, поскольку они приобретают топливо на бирже у оптовых поставщиков. Там действительно могут быть ситуации, когда топлива нет, либо выставлена высокая цена»,— добавил губернатор.
По словам главы региона, текущая ситуация объясняется сезонным фактором: летом традиционно растет потребление топлива. «Люди поехали в отпуска, активно путешествуют по стране. Идет уборочная кампания в южных районах, идет активное строительство. И в целом в этот период времени всегда большое потребление топлива. Плюс наложился ажиотажный потребительский спрос»,— объяснил Александр Моор.
Губернатор подчеркнул, что топлива в стране производится достаточно и при необходимости оно может быть импортировано.
Напомним, ранее на АЗС «Газпромнефть» в Тюменской области ввели ограничения на отпуск топлива. В населенных пунктах лимиты не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, а на трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.