Моор призвал тюменцев не создавать ажиотаж вокруг ситуации с топливом

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона не создавать ажиотаж вокруг ситуации с топливом. «Сегодня важно нам, как потребителям, не создавать лишнего ажиотажа. Не заправляться впрок. Вести себя, как мы это делали обычно»,— заявил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам Александра Моора, на автозаправочные станции вертикально интегрированных компаний топливо поступает, возможны лишь отдельные задержки. При этом ценовая политика остается в рамках соглашений с правительством РФ и индексируется в пределах текущей инфляции. «Чуть сложнее ситуация у независимых поставщиков, поскольку они приобретают топливо на бирже у оптовых поставщиков. Там действительно могут быть ситуации, когда топлива нет, либо выставлена высокая цена»,— добавил губернатор.

По словам главы региона, текущая ситуация объясняется сезонным фактором: летом традиционно растет потребление топлива. «Люди поехали в отпуска, активно путешествуют по стране. Идет уборочная кампания в южных районах, идет активное строительство. И в целом в этот период времени всегда большое потребление топлива. Плюс наложился ажиотажный потребительский спрос»,— объяснил Александр Моор.

Губернатор подчеркнул, что топлива в стране производится достаточно и при необходимости оно может быть импортировано.

Напомним, ранее на АЗС «Газпромнефть» в Тюменской области ввели ограничения на отпуск топлива. В населенных пунктах лимиты не более 40 литров бензина и 80 литров дизельного топлива на один автомобиль, а на трассовых АЗС — до 40 литров бензина и до 200 литров дизеля.

Полина Бабинцева