ГАИ ограничила движение на дорогах в Туринском и Серовском районах из-за паводка

На участках автодорог в Туринском и Серовском районах ввели дополнительные временные ограничения движения из-за подтопления дорожного полотна и ухудшения гидрологической обстановки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

В Туринском районе ограничено движение на участке дороги «Городище — Первино» с 3-го по 4-й км. Объезд организован через деревню Таволожка. На месте установлены временные дорожные знаки и блокирующие устройства.

В Серовском районе ограничения действуют на 148-м км дороги «Серов — Сосьва — Гари» из-за выхода реки Евалга из русла. На участке организовано одностороннее движение, объезд в направлении поселка Гари отсутствует.

Ранее на 17-м км дороги Серов — Еловка Новая — Подгарничный в Серовском районе ввели временные ограничения движения из-за выхода реки Турья из русла и подтопления участка.

Полина Бабинцева