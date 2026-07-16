Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

На дороге в Серовском районе ввели ограничения из-за подтопления

На 17 км дороги Серов — Еловка Новая — Подгарничный в Серовском районе введены временные ограничения движения из-за выхода реки Турья из русла и подтопления участка, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Подтоплен участок на маршруте следования к поселкам Ларьковка и Андриановичи. На трассе установлен знак, запрещающий въезд. Объездной дороги со стороны Серова нет, поэтому проезд к поселкам сейчас возможен только через Краснотурьинск.

Ирина Пичурина

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд