Кабмин списал Орловской и Тамбовской областям 5 млрд рублей долга по кредитам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам страны. Среди них Орловская и Тамбовская области, которым списали 1 млрд и 3,78 млрд руб. соответственно. Об этом сообщила пресс-служба кабмина 16 апреля.

Всего регионам страны снизили долговую нагрузку на 31 млрд руб. в общей сумме. Отмечается, что объем списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочными планами социально-экономического развития городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.

«Списание позволит им высвободить значительные ресурсы и поддержать дальнейшее совершенствование условий работы региональной экономики и повышение качества жизни наших граждан»,— отметил Михаил Мишустин.

В начале марта «Ъ-Черноземье» писал, что ПАО «Сбербанк России» стало победителем аукциона на право открыть министерству финансов и бюджетной политики Белгородской области кредитную линию с лимитом 5 млрд руб. и сроком действия 731 день.

Денис Данилов