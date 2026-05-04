Воронежской области списали 4,6 млрд рублей долга по бюджетным кредитам

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании двух третей задолженности по бюджетным кредитам еще 21 региону на общую сумму 114,33 млрд руб. Информация была опубликована на сайте кабмина 4 мая. Из регионов Черноземья в списке представлена Воронежская область. Сумма списания составила 4,61 млрд руб.

В кабмине отмечают, что объем списания соответствует размеру вложений регионов в проекты модернизации ЖКХ, включая замену лифтов в многоквартирных домах, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализацию фондов развития промышленности, а также в реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочными планами социально-экономического развития городов и муниципальных образований регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны России.

Говоря о принятом решении на совещании с вице-премьерами 4 мая, Михаил Мишустин отметил, что списание «позволит высвободить значительные ресурсы в региональных бюджетах и поддержать дальнейшее совершенствование экономики и жизни граждан».

«Ъ-Черноземье» писал, что в середине апреля было подписано распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам 16 регионам страны на 31 млрд руб. в общей сумме. В перечень регионов вошли Орловская и Тамбовская области, которым списали 1 млрд и 3,78 млрд руб. соответственно.

Денис Данилов